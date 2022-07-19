banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Rusya Devlet Başkanı Putin, İran’da
Rusya Devlet Başkanı Putin, İran’da
Türkiye- İran arasında anlaşma imzalandı
Türkiye- İran arasında anlaşma imzalandı
‘Bilmece’yi Büyükşehir çözdü
‘Bilmece’yi Büyükşehir çözdü
Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Safranbolu’da konforlu ulaşım için asfaltlama çalışmaları sürüyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde belediye ekipleri trafik akışının yoğun olduğu noktaların yanı sıra mahallelerde de asfalt çalışmalarına devam ediyor.

KARABÜK 19.07.2022, 16:49
Safranbolu’da konforlu ulaşım için asfaltlama çalışmaları sürüyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde belediye ekipleri trafik akışının yoğun olduğu noktaların yanı sıra mahallelerde de asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin asfaltlama çalışmalarındaki durağı Bağlarbaşı Mahallesi Özer Caddesi oldu. konforlu bir ulaşım için yenileme yapan ekipler, sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor. Çalışmanın kısa bir sürede tamamlanıp ihtiyaç duyulan ve talep edilen diğer bölgelere geçileceğini kaydeden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Rutin çalışma programımızın yanı sıra muhtarlarımız ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri de değerlendiriyoruz" dedi.

Belediyenin tüm birimleri ile büyük bir özveri ile iş başında olduğunu ifade eden Başkan Köse, "Safranbolu’yu çok daha yaşanılır bir kent yapma çabasındayız. Bu nedenle rutinimizin yanında işleme alacaklarımızla birlikte yeni projeler de üretmekteyiz" diye konuştu.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu