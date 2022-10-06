Safranbolu’da "İnovasyon ve Girişimcilik Toplantısı"

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bilişim teknolojileri öğretmenleri ile "İnovasyon ve Girişimcilik Toplantısı" düzenlendi.

Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevi’nde yapılan toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, son yıllarda başta TEKNOFEST olmak üzere AB, BAKKA, TÜBİTAK, ERDEM, E-TWİNNİNG gibi birçok projede Safranbolu’yu başarıyla temsil ettiklerini belirtti. Safranbolu’nun eğitim öğretim alanında olduğu gibi projeler alanında da büyük başarılara imza attığını ifade eden Gümüş, "Her geçen gün ilçemizdeki okullarımızda projelere katılım oranı ve desteklenen proje sayımız artmaktadır. Ancak biz mevcut durumla yetinmeyip her geçen gün daha iyisini yapmanın, çıtayı yükseltmenin güçlü Türkiye hedefine ulaşmada gerekliliğine inanıyoruz. Çünkü günümüz dünyasında başta teknoloji olmak üzere birçok alanda baş döndüren bir değişim ve dönüşüm gerçekleşmektedir. Bundan dolayı bizlerin ve öğrencilerimizin dünya ile rekabet edebilmeleri, hem ulusal hem de uluslararası arenada başarılar kazanabilmeleri için bizlere önemli sorumluluklar düştüğüne inanıyoruz. Bu sorumluluğun bir gereği olarak bilişim teknolojileri öğretmenlerimizle okullarımızda yapılabilecek projeler konusunda istişarelerde bulunmak, okullarımızdaki laboratuvar ve atölyeleri öğrencilerimizin etkin kullanmaları için ’İnovasyon ve Girişimcilik’ Toplantısı’nda bir araya geldik" dedi.

İnovasyonun, yeni fikirlerin farklı bir bakış açısı ile tanınması ve değer katan bir yeniliğe dönüşmesi olduğunu vurgulayan Gümüş, "İnovatif olmak için; ileriyi gören, gözlemci, duyarlı, öğrenmeye açık, meraklı, hayalperest, çözüm odaklı, cesur, araştırmayı seven bir ruha sahip olmak gerekmektedir. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu özelliklere ve ruha sahip, okullarımızın imkanları da yenilikçi çalışmaları yapmaya uygundur. Bütün öğretmenlerimize ve öğrencilerimize her gün daha iyisini yapmak için özveriyle gayret gösterdiklerine inanıyor, yürütmekte oldukları çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.