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Safranbolu’da "Hayat Boyu Öğrenen Mahalle" Projesi

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Hayat Boyu Öğrenen Mahalle" Projesi Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yoğun ilgi görüyor.

KARABÜK 13.07.2021, 15:07
Safranbolu’da "Hayat Boyu Öğrenen Mahalle" Projesi
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Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Hayat Boyu Öğrenen Mahalle" Projesi Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yoğun ilgi görüyor.

Safranbolu’da mahallelerde bulunan okullarda açılan halk eğitim kursları ziyaret eden Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gümüş, okullarda "Telafide Ben de Varım" etkinliklerinin yanı sıra vatandaşlara hizmet vermek üzere halk eğitim kurslarını da açtıklarını söyledi.

Okullarda bir tarafta çocuklar telafi eğitimi alırken diğer tarafta da velilerin geleneksel el sanatlarından, geleneksel Türk sanatlarına kadar farklı alanlarda açılmış olan kurslara yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Gümüş, "Örgün eğitimin yanı sıra yaygın eğitimi de önemsiyoruz. Hayat boyu öğrenme çalışmalarımız Halk Eğitim Merkezimiz tarafından yürütülmekte olup bu çalışmaları vatandaşlarımızın ayağına götürerek evlerine en yakın okulda bu kurslara katılabilmelerini sağlamak amacıyla mahalle okullarımıza taşıdık. 2023 Eğitim Vizyonu’nda eğitimde fırsat adaleti olarak ifade edilen hedef doğrultusunda ve ’Herkes İçin Her Zaman Her Yerde’ sloganıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalarda bizlere destek olan başta Kaymakamımız Mehmet Türköz olmak üzere yönetici ve öğreticilerimize teşekkür ediyorum. Okullarımızda açılan bu kurslarımıza yoğun bir ilgi gösteren ve başarılı ürünler ortaya koyan kursiyerlerimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.
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