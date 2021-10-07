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Safranbolu’da Halk Günü Toplantıları devam ediyor

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin her hafta perşembe günü vatandaşla bir araya geldiği Halk Günü Toplantısı devam ediyor.

KARABÜK 07.10.2021, 18:45
Safranbolu’da Halk Günü Toplantıları devam ediyor

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin her hafta perşembe günü vatandaşla bir araya geldiği Halk Günü Toplantısı devam ediyor.

İlçe halkının istek, şikâyet ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla düzenli olarak yapılan toplantı, Belediye hizmet binasının 6. katındaki toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıya katılan vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyen Başkan Köse, kısa sürede çözülmesi gereken sorunlarla ilgili notlar alarak birim müdürlerine talimat verdi. Vatandaşların düzenlenen toplantılarda vereceği bilgilerin de çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Köse, “Bu tür toplantılar halk ile Belediyemiz arasında doğrudan ilişki kurmamıza vesile oluyor. Ayrıca bizler işimizi yaparken her şeyi dört dörtlük yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız işin sahadaki sonucunu öğrenebilmemiz için oradan bize dönüşlerin olması lâzım. İşte bu toplantılarda bu dönüşü de sağlamış oluyoruz. Yapılmış olan hizmetlerde bir yerde bir eksiklik varsa, o eksikliği bu şekilde anlamış oluyor ve onu gidermek için hangi düzeltmeleri yapmamız gerektiğine karar veriyoruz” dedi.

Toplantının diğer faydasının da, hizmet ettikleri toplumu daha yakından tanımayı sağladığını belirten Köse, “Beklentilerin ne düzeyde olduğunu, ondan sonra yapacağımız işleri ne şekilde yaparsak verimli bir hizmete dönüşür veya hangi yöntemi izlersek orada sonuç alabiliriz, bunları karşılıklı istişare etme fırsatını bize veriyor" şeklinde konuştu.

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