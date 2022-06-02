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Safranbolu’da Halk Eğitim Sergisi

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlamaları Safranbolu Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen sergi açılışı ve bir birinden güzel canlı performans sunumlarıyla başladı.

KARABÜK 02.06.2022, 15:22
Safranbolu’da Halk Eğitim Sergisi

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlamaları Safranbolu Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen sergi açılışı ve bir birinden güzel canlı performans sunumlarıyla başladı.

Düzenlenen etkinliğe; Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İlçe Millî Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, kurum ve kuruluşların şube müdürleri, sivil toplum kuruluşları, usta öğreticiler, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlik halk oyunları, okçuluk ve eskrim gösterileriyle devam etti. Protokol konuşmalarının ardından kursları başarıyla bitirenlere kurs belgeleri takdim edildi. Akabinde sergi açılışı gerçekleştirildi. Geçmişten geleceğe kültürel mirasın önemli bölümünü oluşturan el emeği göz nuru eserler vatandaşlardan tam not aldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri Türk halk müziği konseri ve bazı etkinliklerle hafta boyu devam edecek.

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