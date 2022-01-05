Safranbolu’da "Güçlü Gelecek Kütüphanelerden Gelecek" Projesi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde okullarda öğrencilerin daha çok kitap okumaları, kitap okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve kütüphanelerin daha etkin kullanılması amacıyla başlatılan "Güçlü Gelecek Kütüphanelerden Gelecek" Projesi gerçekleştiriliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, proje kapsamında Safranbolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kütüphanesinde öğrencilerle buluşarak okuma etkinliğine katıldı. Milli Eğitim Bakanlığının "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" Projesi ile ilçede kütüphanesi olmayan okulun kalmadığını belirten Gümüş, "Bu projenin ardından okul kütüphanelerimizi zenginleştirmek ve yeni eserleri kütüphanelerimize kazandırmak amacıyla Safranbolu Kaymakamlığımızın himayelerinde okul aile birliklerimizin destekleri ile başlattığımız ’Bir Kitap Bir Gelecek’ kampanyası ise devam ediyor. Daha öncede ’7’den 77’ye Safranbolu Okuyor’ Projesini gerçekleştirmiştik. Şimdi de okullarımızın en gözde mekanları olan kütüphanelerimizin daha aktif ve en etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ’Güçlü Gelecek Kütüphanelerle Gelecek’ Projesini başlatmış bulunuyoruz" dedi.

Proje kapsamında okul kütüphanelerin her daim öğrencilerin tüm taleplerini karşılayacak zenginlikte hizmet vereceğini, okuma saatlerinin kütüphanelerde gerçekleştirileceğini ve öğrencilerin boş zamanlarını burada değerlendireceklerini aktaran Gümüş, "Kütüphanesiz okulumuz kalmadı. Bu proje ile öğrencilerimizi kitapla ve kütüphaneyle daha çok buluşturuyoruz. Çocuklarımızın donanımlı ve birikimli olarak geleceğe hazırlanmaları için okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, sorgulama ve analitik düşünme becerilerine sahip olmaları gerektiğinin farkında ve bilincinde olarak bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarda özveri ile çaba sarf sarf eden kıymetli yönetici ve öğretmenlerimize destekleriyle her daim yanımızda olan velilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.