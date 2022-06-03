Safranbolu’da festival hazırlığı tamamladı

Bu yıl 23.’sü düzenlenecek olan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, festival ile hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

Başkan Köse, her yıl Eylül ayında düzenlenen festivalin alınan kararla bu yıldan itibaren Haziran ayına alındığını ifade ederek, “Bunun sebebi hava koşullarının daha iyi olması ve katılımın daha yoğun olacağını düşündük. Festivali daha rahat yapabilmek için dört güne yaydık ancak dolu dolu bir program olacak. Uluslararası olan festivalimizin daha geniş kitlelere ulaşması şart. Çünkü çok büyük bir emek var ve Safranbolu’nun tanıtımına da önemli bir katkı sağlıyor. Bu vesile ile 23 yıldır aralıksız devam eden, sürekliliğini bozmadan bu günlere gelmesinde emeği olan tüm Belediye Başkanlarımıza, ekiplerine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu yıl yine çok yoğun bir emekle çalışan Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze ve tüm belediye personelimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Festivalin maliyetinin 2 Milyon TL’yi bulduğunu kaydeden Başkan Köse, “ Bu yıl ki festivalde ilçemizdeki tüm Sivil Toplum Kuruluşları ve odalar var. Onların katkılarını da yadsıyamayız. Yine festivalin en önemli katılımcılarından birisi de Safranbolu Turizm İşletmeciler Derneği. Malumunuz ana temamız ‘Kültürel Miras ve Korumacılık’. Yan temamız ise bu yıl ‘Yerel Mutfak’. Biz yerel mutfak kısmını Safranbolu Turizm İşletmeciler Derneği ile birlikte yürüttük. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, toplantının sonunda Safranbolu’nun ve Festivalin tanıtımına katkı sağladıkları için basın mensuplarına teşekkür ederken, çekilen hatıra fotoğrafının ardından basın toplantısı sona erdi.