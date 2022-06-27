Safranbolu’da Esentepe Mahallesi parka kavuşuyor

Safranbolu Belediyesi, ilçenin giderek büyüyen ve nüfusu gün geçtikçe artan mahallesi Esentepe’de park yapımına başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekibinin yaklaşık bin 500 metrekare alanda sürdürdüğü çalışma, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün koordinesinde devam edecek.

Oyun ve oturma alanları, fitness aletleri ve yürüyüş yolunun bulunacağı parkta, peyzaj düzenlemesi de yapılarak vatandaşların doğal bir ortamda eğlenebilmesi ve dinlenebilmesi sağlanacak. Bununla birlikte, parkta fotoğraf sanatçısı merhum Hüseyin Karataş’ın ismi yaşatılacak.

Safranbolu’yu güzelleştirmeyi ve ilçe halkının taleplerini yerine getirmeyi önemsediklerini belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Bu amaçla, park isteğinin en yoğun olduğu Esentepe Mahallemizde bir çalışma başlattık. Parka, çok sevdiğimiz Hüseyin Karataş’ın ismini vereceğiz. Bu vesile ile onu bir kez daha rahmetle anıyorum. Burası tamamlanınca Barış, Bağlarbaşı, Cemal Caymaz, 15 Temmuz, Baba Sultan ve İsmet Paşa Mahallelerimizde park yapımına devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.