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Safranbolu’da en çok kitap okuyanlara ödülleri verildi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında belirlenen en çok kitap okuyan okuyuculara hediyeleri Kaymakam Mehmet Türköz tarafından verildi.

KARABÜK 01.04.2021, 18:30
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Safranbolu’da en çok kitap okuyanlara ödülleri verildi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında belirlenen en çok kitap okuyan okuyuculara hediyeleri Kaymakam Mehmet Türköz tarafından verildi.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İlçe Kütüphane Müdürü Buket Akbulut’u ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karabük’te 26 Mart 4 Nisan tarihleri arasından kutlanan 57. Kütüphane Haftası kapsamında Safranbolu’da en çok kitap okuyan kişiler belli oldu. Okuyuculara ödülleri Kaymakam Türköz tarafından verildi.

Türköz, “Kütüphaneler zamana açılan bir kapı, okuyucularda bu kapıyı aralayan değerlerimizdir. Bu kapsamda son bir sene içerisinde en çok kitap okuyan çocuklarımız, Yusuf Ubeydullah, Emir Berk Demir, Esmanur Erdoğan Dursun’u, yetişkinlerde Raziye Tokat, Zehra Yalçın ile Osman Nuri Ekşioğlu isimli vatandaşlarımızı tebrik ediyor, kitaplarla dolu seneler diliyorum” ifadelerini kullandı.
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