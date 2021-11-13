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Safranbolu’da el sanatları geleceğe taşınıyor

Safranbolu’da Halk Eğitim Merkezi tarafından mahallelerde açılan kurslarda, Anadolu’nun binlerce yıllık tarihinden gelen ve zengin bir mozaik oluşturan geleneksel el sanatları geleceğe taşınıyor.

KARABÜK 13.11.2021, 12:19
Safranbolu’da el sanatları geleceğe taşınıyor

Safranbolu’da Halk Eğitim Merkezi tarafından mahallelerde açılan kurslarda, Anadolu’nun binlerce yıllık tarihinden gelen ve zengin bir mozaik oluşturan geleneksel el sanatları geleceğe taşınıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Eğitim öğretim çalışmalarının sadece okullarda öğrenim çağındaki çocuklara verilen örgün eğitimden ibaret olmadığını söyledi.

Örgün eğitimin yanı sıra her yaş grubundan bireylerin isteğe bağlı olarak çok farklı alanlarda eğitim alabildikleri yaygın eğitim kurumları olduğunu belirten Gümüş, "Halk Eğitimi Merkezlerimiz yaygın eğitim faaliyetinin yürütüldüğü en önemli kurumlarımızın başında geliyor. Safranbolu olarak örgün eğitimde olduğu gibi yaygın eğitimde de başarılı bir konumdayız" dedi.

Safranbolu Halk Eğitim Merkezimizde 7’den 70’e her yaştan insana yiyecek alanından giyime, sanattan meslek edindirmeye kadar çeşitli alanlarda açılmış olan kurslarla vatandaşlara hizmet verildiğini aktaran Gümüş, "Halk eğitim kurslarımız bir taraftan kursiyerlerimizin etkileşimine katkı sağlarken diğer taraftan da meslek edinmelerine ev ve ülke ekonomisine katkıda bulunmalarına imkan sunmaktadır. Medeniyetimizde eğitimin yaşı

yoktur. Beşikten mezara kadar insan öğrenmeye ihtiyaç duyar. İşte Halk Eğitimi Merkezlerimiz bu ihtiyacın karşılandığı yerlerdir. Burada böylesine önemli ve anlamlı bir hizmetin içinde yer alan yöneticilerimize ve öğretmenlerimize özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Değerlerimizi geleceğe taşınmasında ve üretime sundukları değerli katkıları sebebiyle, ’öğrenmenin yaşı yoktur’ diyerek heyecanla ve istekle kurslarımızdan istifade eden kıymetli kursiyerlerimizi tebrik ediyor çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Bizlere desteklerini esirgemeyen Safranbolu Kaymakamımız Mehmet Türköz’e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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