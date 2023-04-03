Safranbolu’da depremzede öğrencilere psikososyal destek

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde deprem bölgesinden gelen öğrenciler için psikososyal destek sağlamak amacıyla çeşitli etkinlik ve faaliyetler devam ediyor.

İsmail Necati Efendi Kredi Yurtlar Kurumu Yurdunda düzenlenen etkinliklerde öğrencilerle bir araya gelen Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, öğrencilerle sohbet ederek etkinliklere eşlik etti.

Gümüş, “Deprem bölgesinden ilçemize gelen öğrencilerimize eğitim öğretim hizmetinin yanı sıra psikososyal destek çalışmaları çerçevesinde çeşitli sosyal aktiviteler ve kurs imkanları da sunuyoruz. Bunlardan biri de öğrencilerimiz için İsmail Necati Efendi KYK yurdunda açtığımız ’Akıl ve Zeka Oyunları’ ve benzeri kurslar ile psikososyal destek amaçlı faaliyetlerle depremi yaşamış olan öğrencilerimize hem verimli ve nitelikli zaman geçirme imkanı sunmuş oluyoruz hem de yaşamış oldukları depremin izlerini silmeye yardımcı oluyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz. Safranbolu eğitim ailesi olarak elimizden geldiğince tüm imkanlarımızı onların mutluluğu için seferber etmenin gayretindeyiz. Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.