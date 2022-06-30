Safranbolu’da “Çocuklar İçin Göz Hakkı Manavı” kuruldu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin öncüsü olduğu “Çocuklar İçin Göz Hakkı Manavı” uygulaması faaliyete geçti.

Safranbolu Perşembe Pazarı’nda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı çalışmalarını sürdüren Hayır Çarşısı personeli tarafından kurulan ‘Göz Hakkı Manavı’nda pazara çıkan ya da ihtiyaç sahibi olan ailelerin çocuklarına çeşitli meyveler veriliyor.

Standın ilk gününde meyve dağıtımına katılan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Safranbolu Belediyesi olarak çocuklarımızın tüm meyvelerden tatması gerektiğini düşünerek böyle bir stant oluşturduk. Bunu çalışmayı ilk olarak ilçemizin en büyük pazarı olan Perşembe Pazarı’nda gerçekleştiriyoruz” dedi.

Safranbolu Belediyesi olarak geleceğin büyükleri çocuklar için çeşitli projeler ürettiklerini ve bundan sonra da üretmeye devam edeceklerini kaydeden Başkan Köse, “Bulunduğumuz her platformda şahsıma ve ekip arkadaşlarıma gösterilen ilgiye de ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Göz Hakkı Manavına dileyen vatandaşlarımızın katkı sağlayabileceği bildirildi.