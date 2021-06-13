Safranbolu’da Çocuk Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde çocukların seslerini duyurabilmesi için kurulan Çocuk Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Çocukların geleceklerine güvenle bakabilmeleri için demokratik olarak seslerini duyurabilecekleri, cinsiyet, dil, din, ırk, kültür, sınıf, düşünce farkı gözetmeksizin temsil edilecekleri Çocuk Meclisi ilk toplantısını yaptı.

Leyla Dizdar Kültür Merkezi Büyük Salonunda gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Değerli çocuklar sizleri burada gördüğüm için çok mutluyum,

Hepinizi medeni cesaretinizden dolayı kutluyorum. Çocuk meclisimize katılarak Safranbolu ile ilgili fikir ve önerilerinizi dile getireceğinizi ve şehrimize duyarlı birer vatandaş olacağınızı görüyorum. Kentimizdeki tüm çocuklarımız bizler için değerli. Bizler bu meclisi yaşadığınız kentte şehrinizde söz sahibi olmanız amacıyla kurduk. Şehri yönetirken sizlerden ilham almak, sizlerden öğrenmek istiyoruz. Şunu da eklemek istiyorum ki bugün itibariyle ihtiyaçlarınızı bizler belirlemeyeceğiz. İhtiyaçlarınızı kendiniz belirleyeceksiniz. Çocuk meclisinde sizler talep ve beklentilerinizi dile getireceksiniz, bizler de yaşamak istediğiniz şehri sizlere sağlamak için çalışmalar yapacağız. Sizlerle turizmden spora, müzikten kültürel mirasa çok farklı alanlarda önemli çalışmalar yapacağız. Yaşadığınız dünyada sahip olduğunuz hakları uzmanlarından sizlere aktarmalarını sağlayacağız. Çocuk haklarını öncelik sıramıza alacağız. Hepinizin çok aktif olmasını istiyorum ve sizlerden bunu bekliyorum. Sizler birer aktif vatandaş olacak, mahallelerinizin ve arkadaşlarınızın temsilcileri olacaksınız. Bizler nasıl sizlerin ebeveynlerini dinliyor ve seslerini dile getiriyorsak, sizler de arkadaşlarınızın sesi olacaksınız. Onları dinleyeceksiniz” dedi.

Konuşmanın ardından Çocuk Meclisinin tanımı ve yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler verilirken, toplantı çocukların isimlerinin yazılı olduğu balonların uçurulması ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.