Safranbolu’da binaların ön cephe yenileme çalışmaları sürüyor

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki binaların ön cepheleri için başlanan yenileme çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor.

Safranbolu Belediyesi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesinin teknik desteği ile başlanılan ön cephe yenileme çalışmaları tamamlandığında cadde görsel olarak güzel görüntü ortaya çıkacak.

Safranbolu’nun çehresini çok daha güzel bir hale getirmek için çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Elif Köse, “Çalışmaya buradan başlamamızın öncelikli nedeni ilçemizde en çok ziyaret alan bölge Tarihi Çarşıya giden yolun buradan geçmesi. Bir diğer nedeni ise kirli görüntüyü ortadan kaldırmak” dedi.

Buradaki dükkanların alüminyum doğramalarının yenileneceğini, tabelaların zemin aydınlatmalı olacağını, kolonlarının taş kaplanacağını ve bu çalışmanın tamamlanmasının ardından dükkan ve dairelerde sıva mineral boya işlemlerinin yapılacağını hatırlatan Köse, “ Kaya Erdem Caddesindeki ön cephe yenilemenin ardından Sadri Artunç Caddesinde de çalışmalar başlayacak. Biz sadece tarihi çarşıya bakan kısmı değil tüm Safranbolu’yu güzelleştirmek için çalışıyoruz. Burada özellikle esnafımızın desteği bizim için çok önemli idi. Bu vesile ile değerli esnaflarımıza, halkımıza ve İstanbul Büyük Şehir Belediyemize bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.