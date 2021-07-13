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Safranbolu’da bayram temizliği devam ediyor

Korumanın Başkenti Safranbolu’da, bayram temizliği çalışmaları devam ediyor.

KARABÜK 13.07.2021, 18:36
Safranbolu’da bayram temizliği devam ediyor
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Korumanın Başkenti Safranbolu’da, bayram temizliği çalışmaları devam ediyor.

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen temizlik çalışmaları; sokaklarda, cadde ve ana arterlerde yapılıyor.

Müdürlükten yapılan açıklamada, ekiplerin mezarlıkta başlayan bayram temizliğine; mahallelerde yol yıkama, park ve çöp konteynırı temizliği ile devam ettiği bildirildi.

Önemli bir turizm kenti olduğumuzu ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise, Belediye tarafından rutin temizliğin zaten yapıldığını kaydederek, “Temizlik İşleri Müdürlüğü’müz tüm ekipleri ile en ücra köşeye dahi ulaşıyor. Vatandaşlarımızdan çevreye karşı biraz daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Bayram süresi boyunca çok fazla yerli ve yabancı turist ağırlayacağımızı düşünüyorum. Bizler ilçemize yakışır bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Safranbolu hepimizin, herkes üzerine düşeni yapmalı” dedi.
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