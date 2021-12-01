Safranbolu’da “askıda fatura" ile 40 bin liralık fatura ödendi

Safranbolu Belediyesi tarafından Covid-19 salgını sürecinde başlatılan “Askıda Fatura” uygulaması kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere ait 40 bin TL’lik su faturası ödendiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının yayılmasıyla başlayan kapanma döneminde, maddi açıdan zor günler yaşayan ilçe halkına destek olabilmek için "Askıda Fatura" uygulaması başlatmıştı. 2020 yılının Haziran ayında başlatılan uygulama, yoğun taleple devam ediyor. Uygulama ile su faturası bedelini yatıramayan vatandaşların faturası hayırseverler tarafından ödeniyor. Uygulamaya bu güne kadar 152 mükellef başvurdu, 136 mükellef uygulamadan yararlandı. Hayırseverler tarafından 40 bin 365 TL’lik su faturası ödenirken 15 bin 300 TL’lik fatura ödenmeyi bekliyor” denildi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, uygulamaya ilgi gösteren hayırseverlere teşekkür ederek aynı uygulamanın elektrik ve doğalgaz ödemeleri için de yapılabileceğini söyledi.