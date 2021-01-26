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Safranbolu’da arkeolojik müze kurulması için 352 bin 801 TL ödenek gönderildi

Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret ederek 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında karşılaştırmalı bilgiler aldı.

KARABÜK 26.01.2021, 11:58
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Safranbolu’da arkeolojik müze kurulması için 352 bin 801 TL ödenek gönderildi

Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret ederek 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında karşılaştırmalı bilgiler aldı.

Sunumuna kadro, araç, personel durumu ve birimler hakkında bilgiler vererek başlayan İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde arkeolojik müze kurulması için 2020 yılında bakanlık tarafından 352 bin 801 TL ödenek gönderildiğini bildirdi.

Şahin, kentte kütüphanelere üye sayısının 31 bin 606, okuyucu sayısının 132 bin 290 ve 143 bin 249 adet kitaba sahip olduğunu belirterek Türkiye’de ilk “Bebek Kütüphanesi”nin Karabük’te kurulduğunu hatırlattı.

2020 yılı turist sayıları hakkında bilgiler veren Şahin, 110 bin 16 yerli ve 10 bin 12 yabancı turist olmak üzere 120 bin 28 turist ağırladıklarını açıklayarak, “Yaşanan pandemi nedeniyle geçen yıla oranla rakamlarda düşme oldu. Pandemi tedbirlerinin ardından tekrar bu rakamların yükseleceğini ve normale döneceğini düşünüyoruz” dedi.

Şahin, Baklanbostan, Egrova göleti ve Hacılar obası bölgelerinin yeni turizm destinasyonlari olarak açılması yönünde çalışmaların devam ettiğini, ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Türkiye Turizmi Geliştirme Ajansı aracılığıyla Karabük ilinin dünya genelinde tanıtılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini de kaydetti.

Şahin, Karabük sınırları içerisinde Koruma Kurulları tarafından tescil edilen 100 arkeolojik sit alanı, 9 adet kentsel sit alanı, 5 adet doğal sit alanı, 2 bin 120 adet tescilli eser, 6 adet Tümülüs, 4 höyük, 100 den fazla kaya mezarının bulunduğunu söyledi.

Belediye ve turizm işletme belgeli 138 tesis bulunduğunu ifade eden Şahin, toplam oda sayısının bin 927 toplam yatak sayısının ise 4 bin 116 olduğunu belirterek, “Eskipazar Hadrianapolis antik kentinde kazılar sonucu ortaya çıkan kilise hamam ve mozaiklerin korunması adına çatı projelerinin hazırlandı. Bakanlığa ödenek için talepte bulunularak İl Özel idaresinin katkıları ile kazı evinin yanına laboratuar ve eşya deposu binasının yapıldı. Çevre düzenlemesi bilgilendirici levha düzenlemesi karşılama merkezi gibi işler de devam ediyor. Ayrıca kazı başkanlığının talebi doğrultusunda 4 parselde toplam 29 bin 975 metrekare alanın kamulaştırması yapıldı. Bu proje bütçesinde 25 bin 399 TL ödenek bulunuyor. Karabük’te önceden ortaya çıkarılan ve başka müzelerde bulunan ayrıca sonradan ortaya çıkarılacak tarihi eserlerin sergilenmesi amacıyla Safranbolu ilçesinde arkeoloji müze kurulması için bakanlık tarafından 2020 yılında 352 bin 801 TL ödenek gönderildi” diye konuştu.

Vali Fuat Gürel, Karabük’ün çok önemli turizm noktası olduğunu UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Safranbolu’nun bölgenin gözbebeği olarak görüldüğünü ancak turizm çeşitlendirilerek Safranbolu’ya entegre edilmesi için çalıştıklarını dile getirdi.
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