Safranbolu’da altyapı çalışmaları devam ediyor

Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yürütülen yağmur suyu hattı ve yangın hidrantı için su hattı çalışmaları devam ediyor.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, rutin olarak yürütülen su analizinin yanı sıra Safranbolu’nun çeşitli bölgelerinde meydana gelen arızaların ivedilikle tamiratının yapıldığı, yağmur suyu hattı ve yangın hidrantı için su hattı çalışmalarının da hızlı bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Vatandaşlardan gelen taleplerin anında değerlendirildiğini ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise, “ Vatandaşlarımızın mağduriyetini en kısa sürede çözmek ve olası arızaları azamiye indirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu anlamda gece gündüz demeden var güçleriyle çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Köse, tüm birimlerle birlikte tek amaçlarının Safranbolu’ya hizmet etmek olduğunu ifade etti.