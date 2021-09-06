Safranbolu’da ‘Açık Hava Sinema Geceleri’ başlıyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek olan 22’nci Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında ödüllü belgesel ve sinema filmi gösterimleri başlıyor.

UNESCO Dünya Miras Kenti Safranbolu’da bu yıl 16-18 Eylül tarihleri arasında 22.si düzenlenecek olan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’nin hazırlıkları devam ediyor. Alanında ilk ve tek belgesel film festivali olma özelliğine sahip, Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali bu yıl da birbirinden güzel etkinliklere sahne olacak.

‘Minderini Al Gel’ sloganı ile 7-15 Eylül tarihlerinde Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde yapılacak etkinlikte ödüllü belgesel ve sinema film gösterimlerine yer verilecek.

Her akşam 19.30 - 22.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan belgesel ve film gösterimleri ile vatandaşlar birbirinden güzel filmlerle buluşacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamada, “Girişte HES kodu üzerinden aşı, geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi sorgulaması yapılacak” denildi.