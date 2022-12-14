Safranbolu’da 440 nikah kıyıldı

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde iki salonda hizmet veren nikah memurluğu, 2022 yılında 440 nikah kıydı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, nikah hizmetlerine 2020 yılında Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde hizmete alınarak devam eden nikâh memurluğunun, 600 ve 60 kişilik salonlarda nikah işlemlerini yürütmeye devam ettiğini belirtti.

2022 yılında 440 çiftin belediye nikah salonlarını tercih ettiğini ifade eden Köse, "Yeni salonların hizmete girmesi ile birlikte çiftlerimiz çok daha ferah ve rahat bir ortamda işlemlerini yapabiliyor, misafirlerini ağırlayabiliyorlar" dedi.

Daha önceki salonun fiziki olarak yetersiz olduğunu kaydeden Başkan Köse, yeni salonların vatandaşlar tarafından da beğenildiğini ve ilgi gördüğünü söyledi.