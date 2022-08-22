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Safranbolu’da 10 bin ton asfalt dökümü yapıldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 20 bin ton olarak hedeflenen asfalt çalışmasının yarısı tamamlandı.

KARABÜK 22.08.2022, 16:52
Safranbolu’da 10 bin ton asfalt dökümü yapıldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 20 bin ton olarak hedeflenen asfalt çalışmasının yarısı tamamlandı.

Safranbolu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, asfalt sezonunun açılmasıyla çalışmaların başladığını ve 10 bin ton asfalt dökümünün tamamlandığı bildirildi.

Belediye Başkanı Elif Köse, hava şartlarının iyi olduğu süre boyunca sezon sonuna kadar asfalt serimi gerçekleştirmeye devam edeceklerini aktararak, “Asfalt serimi yapan personelimiz sürekli sahada. Eğer onları bir gün asfalt dökerken göremiyorsanız, bilin ki üretim aşamasındadırlar. Safranbolu’nun kıymetli vatandaşları bilsin ki, onların talep ettiği her işi imkanlarımız dahilinde çözüyoruz” ifadelerini kullandı.

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