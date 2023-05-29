Safranbolu Türk Hava Yolları’nda

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinin tanıtımı Türk Hava Yolları’nda (THY) yapılıyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Mor Bayrak, İDO TV’ler, çeşitli turizm acenteleri ile yapılan görüşmeler, fuarlar, tanıtım filmlerine şimdi de Türk Hava Yolları’nın eklendiğini belirtti.

Elif Köse, "Yapımcı ve Yönetmen Kürşat Kızbaz ile yaptığımız görüşme sonrasında çekimlerin tamamlanmasının ardından yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda Safranbolu’muzun görüntüleri gösterime başladı" dedi.

İlk gösterimlerin ardından izlenme oranlarını oldukça yüksek olduğu bilgisinin geldiğinin ifade eden Başkan Köse, "Öncelikle değerli Yönetmen Kızbaz’a ilçemizin tanıtımına sağladığı katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Tanıtım adına projelerimiz devam edecek. Safranbolu ilgili olduğu tüm platformlarda yerini alacak. Safranbolu’yu ülkemizin cazibe merkezi haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.