UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan ve tarihi evleriyle ünlü Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen Turizm Çalıştayı sona erdi.

Turizmin çeşitlendirilmesi, konaklama sürelerinin uzatılması, alternatif turizm çeşitlerinin ve koridorlarının oluşturulması ve turizm altyapısı ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla düzenlenen Safranbolu Turizm Çalıştayı sona erdi.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapılan ‘Pandemi Sonrası Değişen Turizm Alışkanlıkları’ konulu panel ve ‘Sonuç Değerlendirmesi’ne Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Safranbolu Turizm Fakültesi Üyesi Prof. Dr. Nuray Türker, STK ve turizm işletmelerinin yöneticileri katıldı.

Türkiye’nin çeşitli turistik il ve içlerinde yapılan çalışmalardan söz eden Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, “Safranbolu hem ülkemizin hem de bizim vazgeçilmezimiz. Amacımız Safranbolu’da turizmi çok daha iyi noktalara nasıl getiririz. Bu tür çalıştayları da bu nedenle yapıyoruz. Eminim ki bizler, yerel yönetim, diğer kamu kurumları, turizmciler ve halkımız hep birlikte olduğumuzda sorunları kısa sürede çözecek ve turizmi çok daha iyi konuma getireceğiz. Ben bir kez daha emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Başkanı Özdemir Sözmen’in panel konuşmacısı olarak katıldığı panelde, Doç. Dr. Cenk Murat Koçoğlu, Doç. Dr. Nurettin Ayaz, Doç. Dr. Hüseyin Avni Kırmacı, Doç. Dr. Fatih Türkmen ve Doç. Dr. Taşkın Deniz ise gerçekleştirilen çalıştay bünyesinde dernek, STK ve turizm işletmecileri ile yaptıkları toplantıların sonucunda hazırladıkları raporları sundular.

Çalıştayın son bulmasının ardından bir açıklama yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Safranbolu için oldukça verimli bir çalıştayı geride bıraktığımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Safranbolu’nun büyük bir turizm potansiyeli olması gerektiğine inandığını kaydeden Başkan Köse, “ Belediye olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ancak bu yeterli olmamakta. İstiyoruz ki, taşın altına turizmle ilgili, bu güzel ilçe ile ilgili herkes elini koysun. Bu nedenle düzenlenen çalıştay ve hazırlanan rapor doğrultusunda güzel işlere hep birlikte imza atacağımızı düşünüyorum. Bu vesile ile tüm katılımcılara, emek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.