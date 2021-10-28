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Safranbolu TSO’dan Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal ile Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayınladı.

KARABÜK 28.10.2021, 14:48
Safranbolu TSO’dan Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal ile Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayınladı.

Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, Cumhuriyetin 98. yılını kutlamanın heyecanı ve haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Ünal, “ Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Aziz Milletimizin; vatanı, bayrağı ve değerleri için bin bir fedakârlık ve kahramanlıkla verdiği mücadele sonucunda kurulan Cumhuriyetimizin 98. yılını kutlamanın heyecanı ve haklı gururunu yaşıyoruz. Asil Milletimizin bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin sonsuza dek payidar olması bizlerin azmine, gençliğimizin donanım ve birikimine bağlıdır. Bizler de, gençliğimizin aklın ve bilimin üstünlüğünü benimseyerek, milli ve manevi değerlerini her şeyin üstünde tutan, yarının dünyasına şekil verecek bireyler olarak yetişmeleri azmi içerisindeyiz. Bu vesileyle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi, yurt içinde ve sınırlarımız dışındaki istiklal ve istikbal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle, minnetle yâd ediyorum” dedi.

Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar ise, 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyetin 98. yıldönümü büyük bir sevinç ve gururla kutlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, “ Bugün, esarete rıza göstermeyen Türk milletinin, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı, tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlık örneği ortaya koyarak zaferle taçlandırdığı gündür. Bu eşsiz zafer üzerinde yükselen Cumhuriyetimiz hiç kuşkusuz, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak ebediyen yaşayacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eserim dediği Cumhuriyetimizin ışığında her alanda gelişmiş, üretken, zengin ve modern bir ülke olarak geleceğe yürüyeceğiz.” dedi.

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