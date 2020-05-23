Safranbolu TSO Başkanı Acar’dan bayram mesajı

Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı

Başkan Acar mesajında, "Kıymetli Safranbolulular başı rahmet ortası mağfiret ve sonu kurtuluş olan Ramazan ayını daha geride bırakıyoruz. Çin’ in Wuhan şehrinde çıkan ve kısa sürede tüm dünyada pandemi haline gelen korona virüs salgını yüzünden buruk bir Ramazan bayramına giriyoruz. Bu bayramda büyüklerimizin komşularımızın akrabalarımızın kısaca tüm sevdiklerimizi ziyaret edemeden ilk defa bir bayram geçireceğiz. Bu bayram devletimizin koymuş olduğu yasaklara riayet ederek telefonla bayramlarını tebrik edelim. Onlarla geçireceğimiz daha nice sağlıklı günleri düşünerek biraz daha sabır edelim. Bu duygu ve düşüncelerle siz kıymetli Safranbolulu hemşehrilerimizin Ramazan Bayramını kutlar sevgi ve selamlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.