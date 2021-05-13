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Safranbolu TSO Başkanı Acar’dan bayram mesajı

Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

KARABÜK 13.05.2021, 22:29
Safranbolu TSO Başkanı Acar’dan bayram mesajı

Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Acar, mesajında, “Toplumumuzda çok özel ve anlamlı bir yere sahip olan, milletimizin manevi değerlerinin ve tarihin engin derinliklerinden gelen sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı günler bayram günleridir. Bayramlar insanları birbirine yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan, günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştıran, topluma umut, sevgi veren, birlik ve dirliği sağlayan özel bir gündür. Ancak bu bayramı da ne yazık ki ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgını gölgesinde geçireceğiz. Umut ediyorum ki salgının etkisinde geçirdiğimiz son bayram olur ve bayramin coşkusunu sevdiklerimizle beraber geçirebiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, tüm insanlık için barışa, sevgiye, kardeşliğe vesile olmasını temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.” ifadelerine yer verdi.
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