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Safranbolu Tapu Müdürlüğü 10 bin yevmiyeyi geçti
Safranbolu Tapu Müdürlüğü tarihinde ilk kez 10 bin yevmiye sayısını geçti.
KARABÜK 05.01.2021, 15:40
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Safranbolu Tapu Müdürlüğü tarihinde ilk kez 10 bin yevmiye sayısını geçti.
Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Tapu Müdürlüğünü ziyaret ederek, tarihinde ilk kez 10 yevmiye sayısını geçmesi dolayısıyla tebrik etti.Kaymakam Türköz, "Safranbolu Tapu Müdürlüğü personeli gayretli çalışmalarıyla göz dolduruyor. Müdürlük olarak 2020 kapanış yevmiyesi olarak, tarihinde ilk defa 10 bin yevmiye sayısını geçerek başarıya imza attılar. Tapu Müdüremiz Vildan Şendemir Asrın’dan aldığımız bilgiler neticesinde 13 bin 355 adet işlem başvurusu alınmış olup, 10 bin 19 adedi yevmiye numarası alınmak, diğerleri yazışma yapılmak sureti ile bahsedilen tüm tapu işlemlerinin tamamen sonuçlandırılmış, devlete kazandırılan gelir konusunda; 2020 yılı itibari ile yaklaşık 15 milyon TL harç tahsil edilerek devletin hazinesine kazandırılmıştır. Bu vesileyle Safranbolu Tapu Müdürlüğü ve personelini çalışmalarından dolayı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.
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