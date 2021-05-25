“Safranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme Projesi” start alıyor

“Safranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme Projesi” kapsamında yapılacak çalışmalar için Safranbolu sanayi esnafı ile bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

2020 Yılı Sanayi ev Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında Safranbolu Belediyesi tarafından uygulanan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından desteklenen “Safranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme Projesi” kapsamında yapılacak çalışmalar için Safranbolu sanayi esnafı ile bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Başkan Yardımcısı Metin Yıldırım’ın yanı sıra proje koordinatörü Yılmaz Olcay ve Su ve Kanalizasyon Müdürü Mete Cenik ile Enerjisa temsilcileri katıldı

Proje ile ilgili konuşan Başkan Elif Köse, “2020 Yılı Sanayi ev Çevre Altyapısı Mali Destek Programı” kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projemizin nihayet uygulama safhasına geçtik. Önümüzdeki günlerde, sanayi altyapısını iyileştirme çalışmalarımız çalışmalarımız başlayacak. Bu kapsamda sanayi alanımızda, 1145 metre su şebekesi yenilenirken, 2152 metre yeni su şebekesi döşenecek. Bununla birlikte 871 metre kanalizasyon hattı yenilenecek, 115 adet parsel bacası konularak bu parsellere bağlantılar yapılacak, 456 metre yeni yağmur suyu drenaj hattı yapılacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Köse, toplantıya iştirak eden esnaflara teşekkür ederken, projeye sanayi esnafının da destek vereceğinden emin olduğunu, işbirliği içerisinde rahatsızlık vermemek için daha çok gece çalışması ile mağduriyetin ortadan kaldırılacağına ve kısa sürede tamamlanacağına inandığını söyledi.

Bütçesi 1 milyon 947 bin 756 TL olan projenin 1 milyon 460 bin 817 TL’si Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, kalan 486 bin 939 TL’si ise belediye tarafından karşılanacak.