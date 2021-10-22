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Safranbolu MHP Teşkilatı basınla bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Safranbolu İlçe Başkanı Erkan Canözü ve yönetim kurulu üyeleri, Karabük ve Safranbolu’da görev yapan basın mensupları ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

KARABÜK 22.10.2021, 15:12
Safranbolu MHP Teşkilatı basınla bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Safranbolu İlçe Başkanı Erkan Canözü ve yönetim kurulu üyeleri, Karabük ve Safranbolu’da görev yapan basın mensupları ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Erkan Canözü, ilçe Başkanları Emre Barbaros Tunç’un vefatının ardından yaklaşık 2 ay önce göreve geldiğini söyleyerek, “ Safranbolu’da yıkıcı değil, yapıcı bir politika izleyerek Safranbolu’nun gelişmesi için çalışacağız. Böyle bir görevin Safranbolu’da bize uygun görülmesi şeref verdi. Bir süreç yaşadık, başkanımızı kaybettik, Safranbolu teşkilatı olarak duygusal anlamda zor bir sürece girdik. Akabinde makamı kardeşimizden vasiyet şeklinde aldık. Onun boşluğunu dolduramayız ama elimizden geldiğince bu görevi layıkıyla yapmaya çalışacağız." dedi.

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