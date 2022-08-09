Safranbolu Kıtırı’nda bir yılda 2 bin 100 kilo üzerinde üretim

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Belediye Başkanı Elif Köse önderliğinde çalışmalarına devam eden Safranbolu Belediyesi üretmeye devam ediyor.

Patentinin alınması ile üretimine hız verilen Safranbolu Kıtırı, uzun süre saklanabilmesi ve doğal lezzeti ile yerli ve yabancı misafirlerinde gözdesi oldu.

Belediye tesislerinde, kendi personeli tarafından tamamen doğal ürünlerden üretiminin yapıldığını kaydeden Başkan Köse, yola ilk çıktıklarında günümüz şartlarında insanların fazlası ile doğal olmayan ürünlere yöneldiğini ve buna Safranbolu olarak alternatif bir ürün ortaya çıkarmaları gerektiğini düşündüklerini söyledi.

"Tazeliğini uzun süre koruyor"

Doyurucu olduğu kadar atıştırmalık olarak ta tüketilebildiğini ifade eden Başkan Elif Köse, “ Kıtır; uzun süre tazeliğini koruyabilen bir ürün. Bu nedenle de vatandaşların tercihi haline geldi” dedi.

Safranbolu Belediye Başkan Elif Köse konuşmasını “Kuruluşundan bu güne kadar çeşitli il ve ilçe belediye ile özel kuruluşlar tarafından sipariş verildiğini ve toplamda 2100 Kg üzerinde üretim yaptık. Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine üretime devam ediyoruz. Bu eşsiz ürünü denemek isteyen vatandaşlarımız Hıdırlık Seyir Tepesi, Meydan Halk Masası, Leyla Dizdar Kültür Merkezi, Tarihi Çarşı Belediye Binası ve Sosyal Tesisten temin edebilirler” diyerek noktaladı.