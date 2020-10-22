Safranbolu ilçesinde maske üretimi sürüyor
KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA ÖĞRETMENLER VE KURSİYERLER 6 AYDIR MASKE ÜRETİMİNİ SÜRDÜRÜYOR.
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında öğretmenler ve kursiyerler 6 aydır maske üretimini sürdürüyor.
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında başlatılan maske üretimine devam ediliyor. Pandemi sürecinden itibaren gönüllü öğretmenler ve kursiyerler tarafından Safranbolu Halk Eğitim Merkezi’nde 6 aydır maske üretiliyor.
Konuyla ilgili bilgi veren Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 sürecinin başlaması ile birlikte ülke olarak topyekun önleyici ve koruyucu çalışmalara başladık. Bu kapsamda bizler de devletimizin aldığı tedbirlere ve Covid-19 ile ilgili çalışmalara destek vermek amacıyla nisan ayında Halk Eğitim Merkezimizdeki gönüllü öğretmen ve kursiyerlerimiz ile başlatmış olduğumuz maske üretimine 6 aydır devam ediyoruz. Burada üretilen maskeleri Safranbolu’daki okullarımıza dağıtarak öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin kullanımına sunuyoruz. Bu süreçte gönüllü olarak özverili bir şekilde çalışan ve bu işi aşk ile ve hizmet anlayışıyla yapan Halk Eğitimi Merkezi yönetici, öğretmen ve kursiyerlerine çok teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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