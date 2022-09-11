Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş’ten yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş 12 Eylül’de başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde bir mesaj yayımlayarak öğretmenlere, öğrencilere ve velilere seslendi.

Gümüş, yeni bir eğitim ve öğretim yılına başlamanın heyecanını, mutluluğunu ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Gümüş mesajında, “Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, dünyaya yön verecek bilgi ve becerilere sahip nesilleri yetiştirmek amacı ile Bakanlığımızın vizyon ve rehberliğinde çabalarımızı hiç ara vermeden devam ettirmekteyiz. Kıymetli öğretmenlerimiz; öğretmenlik, çocuğun hayatına dokunmak, onunla her gün göz göze gelmek, , bazen anneden ve babadan dahi önemli bir yer tutmak, umut dolu çocuk dünyasının kaptanı ve kahramanı olmaktır. Yürekleri pırıl pırıl tertemiz olan ve gözlerindeki umut ışıkları ile anne babalarının kucaklarından sizlerin bilgisine ve gönül dünyanıza emanet edilen, ülkemizin geleceğini oluşturacak sevgili öğrencilerimizin yetiştirilmeleri hususunda her zaman olduğu gibi azim ve fedakârlıkla yaptığınız ve yapacağınız çalışmalarınız için teşekkür ediyorum. Saygıdeğer velilerimiz; büyük emeklerle yetiştirdiğiniz ve bizlere emanet ettiğiniz kıymetli evlatlarınızın, daha güzel yarınlara ulaşması için umutlar taşımaktasınız. Evlatlarınızdan beklediğiniz bu başarıların gerçekleştirilmesi yönünde bizlerle birlikte hareket etme yönündeki istek ve kararlılığınızı biliyor; onların güçlü ve büyük Türkiye hedeflerini gerçekleştirecek donanımlara sahip olması için öğretmenlerimizle ve bizlerle işbirliğinizin artarak devam etmesinin önemini belirtirken; sizlere de yeni eğitim öğretim yılının hayırlar getirmesini dilerim. Sevgili öğrencilerimiz; sizler ülkemizin yakın geleceğinin yapı taşları ve uzak geleceğinin mimarları olacaksınız. Hedeflere ulaşmak için okullarınızda öğretmenlerinizden olabildiğince çok bilgi almalısınız. Ancak unutmayınız ki okulunuz aynı zamanda sizlere paylaşmayı öğreten, saygı ve sevgiyi aşılayan, arkadaşlık duygularınızı pekiştiren ve faydalı birer birey olmanızı sağlayacak olan huzur dolu yuvanızdır. Ülkemizin geleceği noktasında dünya sıralamasında en ön sıralarda olması için kendini sürekli yenileyerek yetişme isteğinde olma farkındalığa sahip olduğunuzu biliyor ve yeni eğitim öğretim yılında sizlere başarılar diliyorum. 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak olan 2022-2023 yeni eğitim-öğretim yılımızın ülkemize, milletimize, tüm eğitim çalışanlarına, öğrenci ve velilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.