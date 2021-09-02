Safranbolu Hanımevi’nde sabah sporu

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin, Safranbolulu kadınlar için hayata geçirdiği projesi olan Hanımevi’nde bir yenilik daha yapıldı.

Başkan Köse, kadınların isteği üzerine önce diyetisyen, ardından psikolog ile devam eden danışmanlık hizmetlerine şimdi de pilates eğitimini ekledi.

Mat Pilates Eğitmeni Perihan Balun eşliğinde hem güne dinç başlama hem de spor yapma imkânı bulan Hanımevi müdavimleri, Belediye Başkanı Elif Köse’ye, "Başkanımız sağ olsun ne söz verdi ise her birini tuttu" diyerek teşekkür ettiler.

Hanımevi’nin gerek konsepti gerekse personeli ile çok sevildiğini ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise, "Hanımevi’nin, hizmete ilk girdiği günden bu yana kadınlarımızın uğrak yeri olması bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. Burada yeni dostluklar edindikleri gibi günün stresini de atabiliyorlar. Yeniliklerimize devam edeceğiz. Her şey çok daha güzel bir Safranbolu için" dedi.