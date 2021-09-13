banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Thodex soruşturmasında yeni gelişme!
Thodex soruşturmasında yeni gelişme!
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'
Altın fiyatları yükselişte!
Altın fiyatları yükselişte!

Safranbolu Halk Oyunları ekibi kuruluyor

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin girişimleri ile Safranbolu Halk Oyunları ekibinin oluşturulması süreci başladı.

KARABÜK 13.09.2021, 18:19
Safranbolu Halk Oyunları ekibi kuruluyor

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin girişimleri ile Safranbolu Halk Oyunları ekibinin oluşturulması süreci başladı.

Safranbolu Belediyesi’nden yapılan duyuruda; folklorik dans seven 18 yaş üstü bireylerin, ekibe dahil olmak için Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Müzik Okulu’na giderek başvuru yapması gerektiği bildirildi.

Kurulacak ekiple; Safranbolu kültürünü, gelenek ve göreneklerini de yaşatmak amacında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Elif Köse, “Sosyal belediyecilik anlayışı ile projelerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza bir yenisini daha ekleyerek, gençlerimize hem sosyalleşme, hem de ilçemizi çeşitli platformlarda temsil etme fırsatı tanımış olacağız” dedi.

24 Eylül Cuma günü mesai bitimi ile başvuruların sona ereceğini hatırlatan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Belediyemiz bünyesinde kurulacak olan halk oyunları ekibimize gençlerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Göztepe 4 5
12. Kasımpaşa 4 5
13. Antalyaspor 3 4
14. Alanyaspor 3 3
15. Sivasspor 4 2
16. Adana Demirspor 4 2
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Manisa FK 4 9
3. Eyüpspor 4 9
4. Erzurumspor 4 9
5. Ankaragücü 4 8
6. Tuzlaspor 3 7
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 2 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Man City 4 9
5. Brighton 4 9
6. Tottenham 4 9
7. West Ham 4 8
8. Everton 3 7
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 3 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Osasuna 4 5
10. Rayo Vallecano 4 4
11. Villarreal 3 3
12. Levante 4 3
13. Real Betis 3 2
14. Elche 3 2
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0