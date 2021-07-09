Safranbolu festivale hazırlanıyor

Dünya Miras Kenti Safranbolu’da bu yıl 16-18 Eylül tarihleri arasında 22.si düzenlenecek olan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’nin hazırlıkları başladı.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya Kaymakam Mehmet Türköz, Belediye Başkanı Elif Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal, Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, Sivil Toplum Kuruluşları başkanları ve akademisyenler katıldı.

Belediye Başkanı Elif Köse’nin moderatörlüğünde yürütülen toplantıda, İcra Komitesi belirlendi. Başkan Köse, organizasyon ve eğlence alanlarıyla kendilerinin ilgilendiklerini belirterek, belgesel noktasında üniversitenin desteğinin çok önemli olduğuna dikkat çekti. Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği’nin aktif olarak çalışmasından duydukları mutluluğu ifade eden Başkan Köse, kentte yaşayan herkesin festivale sahip çıkması gerektiğinin altını çizdi.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ise, festivalin Safranbolu’nun tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inandığını belirterek, "Büyük ve önemli bir Üniversiteye sahibiz. Bu nedenle üniversitemizin imkanlarından faydalanmamız lazım. Güzel bir festival geçireceğimize inanıyorum" dedi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, festivalde yerel sanatçılara da yer vererek, onlara destek olmak istediklerini açıkladı.