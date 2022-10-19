Safranbolu Belediyesi’nden üretime destek kursu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde üreten bir toplum anlayışıyla başlatılan ‘Kışlık Sebze ve Ağaç Bakımı’ kursu devam ediyor.

Safranbolu Belediye tarafından Sonbahar Sezonu Eğitim Programı çerçevesinde ‘Kışlık Sebze ve Ağaç Bakımı’ kursu açıldı. Yazıköy köyündeki Uygulama ve Üretim Biriminde kursa başvuru yapan kursiyerlere sebze dikiminde ve ağaç bakımı sırasında yapmaları gereken hususlar noktasında Pınar Alazoğlu tarafından eğitim veriliyor.

Belediye Başkanı Elif Köse, kursiyerleri ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kursiyerlerle birlikte bezelye ve bakla dikimi gerçekleştiren Başkan Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Üreten ve çalışan bir belediye olarak anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmaları vatandaşlarımızla paylaşmak, edindiğimiz bilgilerden ve tecrübelerden onlara da fayda sağlaması açısından kurs açtık. Kursumuzun ikinci haftası” dedi. Kursa katılanların dikim sırasında doğru bildikleri yanlışları görüp daha verimli ürün elde edebilmeleri için gerekli bilgilerin verildiğini ifade eden Köse, “Yaptıkları işi daha profesyonel yapabilmeleri için emek verdikleri topraktan daha iyi ürün alabilmeleri için gerekli bilgileri ziraat mühendisimiz Pınar Hanım onlara veriyor. Güzel bir çalışma oldu. Vatandaşlarımızda çok memnun” diye konuştu.

Belediye serasında üretilen ürünlerin hem sosyal tesiste hem de sosyal yardıma ihtiyacı olan vatandaşların gıda temininde kullandıklarını aktaran Köse, “Seramızda halen çok sayıda ürün var. Toprak ona bir verirsiniz size 10 olarak geri veriyor. Tüketen toplum yerine üreten bir toplum olmayı hep vurguluyorum” ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Mehmet Balkaya, yıllardan beri sera işiyle ilgilendiğini, kursun kendilerine çok şey kattığını ve kursta doğru bildikleri bilgilerin yanlış olduğunu öğrendiklerini söyledi.