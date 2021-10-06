Safranbolu Belediyesinden parklarda onarım çalışması

Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, parklardaki aylık rutin kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, oyun araçlarındaki hasarları tespit eden ekiplerin; kırık ve çocuklar için tehlike arz eden parçaları tamir edip, tamiri mümkün olmayanları da yenisi ile değiştiğini söyledi.

Çocukların güvenli bir ortamda oyun oynamalarını sağlamak için çabaladıklarını ifade eden Köse, "Arkadaşlarımız tamir ve yenileme çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Bu her ne kadar bizim görevimiz olsa da verilen zarar hepimize. Safranbolulu gençlerimizin buralara bilerek ya da isteyerek zarar vereceklerine ihtimal bile vermiyorum. Ancak onlardan alanları daha dikkatli kullanmalarını rica ediyorum. Korumada öncü olan ilçemizi hep birlikte korumaya devam edeceğiz, Safranbolu hepimizin" dedi.