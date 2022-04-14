Safranbolu Belediyesi’nden kongre turizmi atağı

Safranbolu Belediyesi, Leyla Dizdar Kültür Merkezi ile ilçenin kongre turizmini geliştirmeyi hedefliyor.

Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Hayırsever İş İnsanı Şefik Dizdar’ın rahmetli eşi Leyla Dizdar’ın anısını yaşatmak için yaptırıp Safranbolu Belediyesine tahsis ettiği Merkez, Belediye Başkanı Elif Köse’nin talimatlarıyla kısa sürede tam donanımlı hale getirildi.

Sosyal faaliyetlerin aralıksız devam ettiği merkezde, ilk kongre ise geçtiğimiz Eylül ayında yapıldı. Türkiye genelinden 450’nin üzerinde doktorun ve çok sayıda akademisyenin katıldığı DOD Dermatoloji Gündemi ile Leyla Dizdar Kültür Merkezinin büyük organizasyonları da kotarabilecek kapasitede olduğu ortaya çıktı.

Safranbolu’nun kültür turizmini geliştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Elif Köse yaptığı açıklamada, “Bu alanda ikinci hedefimiz de kongre turizmine dikkat çekmek. Leyla Dizdar Kültür Merkezimizde gerçekleşen ilk kongreye 450’nin üzerinde doktor ve çok sayıda akademisyen katılmıştı. Birlikte geldikleri yakınları ile konuk sayısının 700’ü aştığını tahmin ediyoruz. Bu, Safranbolu’muzun tanınması ve anlatılması için çok büyük bir avantaj” dedi.

Başkan Köse, kongre turizmine dikkat çekmek için yaptıkları çalışmaları ise “Bu doğrultuda Leyla Dizdar Kültür Merkezimizin donanımıyla ilgili hazırladığımız dosyayı; kongreye gereksinimi olan odaların, dernek ve birliklerin genel merkezleriyle paylaşmaya başladık” sözleriyle ifade etti.

Konferans salonu, kafeterya, atölyeler, oyunevi ve kütüphane yer alıyor

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezinde; toplantı, konser, tiyatro gibi etkinliklere ev sahipliği yapan 600 kişilik büyük ve 60 kişilik küçük salonlar ile hemen yanında kafeterya bulunuyor. Bu salonlar aynı zamanda nikâh salonu işlevi de görüyor.

Buradaki tiyatro, halk oyunları ve müzik atölyeleri ile ilçe halkının sanatsal etkinliklere zaman ayırabilmesi sağlanıyor. Merkezde, annelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakabilecekleri bir Oyun Evi yer alıyor. Safranbolu Belediyesi bünyesinde ilk olma özelliğini taşıyan kütüphanede de, gençler ders çalışıyor, kitap okuyor ve araştırma yapıyor.