Safranbolu Belediyesi’nden İklim Değişikliğine Uyum Zamanı Projesi

Safranbolu Belediyesi, iklim değişikliği eylem planını hazırladı. Proje kapsamında Safranbolu’da öncü olacak ve şehrin iklim değişikliğinin etkilerine karşı direncini güçlendirecek iklim uyum aksiyon planının hazırlanması amaçlanıyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmekte olan ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı desteği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen, Türkiye’de iklim değişikliği uyum eyleminin güçlendirilmesi projesi kapsamında “İklim Değişikliğine Uyum Hibe Projesi’’ Safranbolu Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazır hale getirildi.

Proje ile yenilenebilir enerji kaynaklarının şehre tanıtımı yapılarak, sürdürülebilir aktivitelerin başarılması hedeflenirken şehirdeki genç ve çocuklarla çalışmalar yapılacak.

Çevreci bir belediye olarak bilinen Safranbolu Belediyesi’nin, Türkiye’de hissedilen iklim değişikliği nedeniyle harekete geçtiğini belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Projemizin hayata geçmesiyle birlikte vatandaşlarımız şehirde gezerken yenilenebilir enerji kaynaklarının faydalarını yaşayarak görebilecekler. Tasarruf bilgilerinin üzerinde bulunacağı yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş panelleri şehir merkezinde yerleştirilecek ayrıca proje kapsamında çocuklar tamamladıkları aktiviteleri Avrupa Birliği’ne üye okullar ile paylaşacak, kendilerinin gerçekleştirdikleri aktiviteler ile vizyonlarını geliştirme şansı bulacaklar’’ dedi.