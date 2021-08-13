Safranbolu Belediyesi’nden gençlere destek

Safranbolu Belediyesi, üniversite tercihini yapmaya hazırlanan gençlere 13, 14, 15, 19 ve 20 Ağustos tarihlerinde, 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Meydan Halk Masası’nda danışmanlık hizmeti sunacak.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihi telaşı başlayan gençlere, kolaylık sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

13 - 20 Ağustos tarihleri arasında Üniversite Tercih Günleri düzenleyeceklerini kaydeden Başkan Köse, “Değerli öğretmenimiz Erdinç Uzun danışmanlığında, öğrencilerin tercihlerle ilgili kafalarında oluşan soru işaretlerini gidermek ve en doğru şekilde karar vermelerini sağlamak amacıyla, Meydan Halk Masa’mızda ’Tercih Danışma Noktası’ oluşturduk. Gerek şahsım gerekse belediye olarak her zaman gençlerin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz” dedi.