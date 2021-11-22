Safranbolu Belediyesinden çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışması

Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Amirliği ekipleri ilçe merkezi ve mahallelerde bulunan orta refüj ve ana arterlerde çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan açıklamada Safranbolu Belediyesi’ne ait serada üretilen 60 bin kışlık çiçeğin sezonun açılmasıyla ilçenin belirli yerlerinde dikimlerine başlandığı ve bunun yanında Esentepe Mahallesi’ne 315 ağaç dikildiği bildirildi.

Esentepe ve Barış Mahalleleri ile Göztepe ve Tarihi Çarşı bölgelerinde ağaçlandırma çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Çok daha yeşil, göze çok daha hoş gelen bir Safranbolu için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda orta refüjlerde çeşitli fidanları toprakla buluştururken, şehri kendi seramızda ürettiğimiz kışlık çiçeklerimizle de güzel bir görünüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Başkan Köse, bu bağlamda 150 adet top akasya ağacı, 165 adet çınar yapraklı akçaağaç, şimşir, kartopu, leylak gibi çeşitli mevsimsel çiçek ile 2 bin adet gül ile parklara bodur ağaç dikiminin tamamlandığını ve orta refüjlere toplamda 60 bin adet hercai menekşe dikiminin devam ettiğini aktardı.