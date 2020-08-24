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Safranbolu Belediyesinden askerlere malzeme desteği
SAFRANBOLU BELEDİYESİ, ASKERLİK HİZMETİNİ YERİNE GETİRECEK ERLERE DESTEK OLMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.
KARABÜK 24.08.2020, 15:09
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Safranbolu Belediyesi, askerlik hizmetini yerine getirecek erlere destek olmak için çalışma başlattı.
belediyeden yapılan açıklamada, vatani görevlerini yerine getirmek üzere Safranbolu’dan ayrılarak birliklerine teslim olacak gençlere, içinde kişisel bakım seti, banyo seti, cüzdan başta olmak üzere ihtiyaç duyacakları çok sayıda malzemenin bulunduğu bir çanta hediye edileceği belirtildi.
Askeri ihtiyaç çantasını teslim almak için belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne müracaat edilebilecekleri ifade edilen açıklamada, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin, vedalaşmak üzere makamında ağırlayacağı er adaylarına bir de moral mektubu ileteceği kaydedildi.
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