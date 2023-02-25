Safranbolu Belediyesi’nden altyapı çalışması

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ekiplerin mahallelerde soğuk hava şartları nedeniyle yarım kalan kaldırım yenileme, bordür çalışması gibi çalışmaları hızla tamamladığını belirtti.

Belediyenin tüm birimleri ile birlikte yoğun bir tempoda çalıştığını ifade eden Köse, "Malumunuz bir deprem yaşadık ve tamamen bölgeye yoğunlaşmış olduk. Bir yandan rutin hizmetlerimize devam ederken diğer yandan tüm Türkiye gibi depremi yaşayan vatandaşlarımız için yardım toplamak ve bir an evvel göndermek için yoğun mesai harcadık" dedi.

Bu anlamda bölgeye giden ekiplerin geriye dönmesi ile birlikte çalışmalara yeniden hız verildiğini kaydeden Köse, "Geçtiğimiz yıl ki gibi yoğun bir kış yaşamıyoruz. Bu nedenle arkadaşlarımız mahallelerdeki eksiklikleri gidermek adına yoğun bir mesai içerisindeler” diye konuştu.