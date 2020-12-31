Safranbolu Belediyesi’nde yılın son muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi

Safranbolu Belediyesi’nde 2020 yılının son muhtarlar toplantısı Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Belediye Başkan Yardımcıları Halil Bakkal, Metin Yıldırım, il meclis üyesi Nuri Kırımlı ve mahalle muhtarları katıldı.

Pandemi tedbirleri ile gerçekleşen toplantıda, vatandaşların mahalle muhtarlarına ilettikleri sorunlar ve talepler dinlendi. Yapılması planlanan işlerin ve mahallelerdeki eksikliklerin istişare edildiği toplantıda mahallerle ilgili sorunlar konuşuldu.

Halkın temsilcileri olarak tanımladığımız muhtarların görüşleri ve talepleri biziler için çok kritik ifadelerine yer veren Başkan Köse, “Amacımız Safranbolu’yu bir adım ileri nasıl götürebiliriz. Bu konuda ve sorunların çözümü konusunda sizlerin görüş ve önerileri bizler için önemli. Öncelikle katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Kentimizin her yerdeki sorunlarını bilmemiz mümkün değil. Bu doğrultuda en önemli görev mahalle muhtarlarımıza düşüyor. Sizler istekleri ve sorunları bildiriyorsunuz bizler de çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek, ilçemizin sorunlarını ve ihtiyaçlarını ilk ağızdan dinlemek ve doğru hizmet edebilmemiz için bu toplantıları çok verimli buluyorum. Özellikle mahalleli ile güçlü diyalogları olan muhtarlarımız tebrik ediyorum’’ dedi.

Muhtarların yeni yıllarını kutlayan Başkan Köse, muhtarlara belediyenin hazırlamış olduğu hediye çantası ve yeni yıl takvimi hediye etti.