Safranbolu Belediyesinde bu yıl 13 hizmet içi eğitim verildi

Çok daha bilgili ve tecrübeli personellerle Safranbolu halkına hizmet vermeyi hedefleyen Safranbolu Belediyesi’nde 2022 yılı içerisinde 13 hizmet içi eğitim verildi.

Safranbolu Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü gözetiminde Uzman Eğitimcilerin verdiği Hizmet İçi Eğitim Programlarında Standart Dosya Planı ve Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar, Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet, Devlet memurları Disiplin Yönetmeliği ve Kamuda Disiplin Uygulamaları, Etkili İletişim ve Beden Dili, Halkla İlişkiler, Kamu İhale Mevzuatı gibi eğitimler verilirken, toplamda 13 eğitim verildi.

Eğitimin her alanda, her meslek kolunda önemli olduğunu vurgulayan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Gelişen hizmet anlayışı konusunda bilgi kazanmak ve verimli olabilmek için, hizmeti halka götürürken gerekli bilgi ve beceriyi kazanmak için eğitim seminerlerine ihtiyaç var” dedi.

’’Personelimize yönelik pek çok eğitimler düzenledik’’

Gerek projeler gerekse sosyal belediyecilik anlamında Türkiye’de pek çok yerel yönetime örnek bir belediye olduklarını ifade eden Başkan Elif Köse, “Bugüne kadar eğitim, sağlık, spor, çevre ve sosyal sorumluluk gibi, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her alanda günü kurtarmak için değil, kalıcı ve Safranbolu adına yakışan yatırım ve hizmetler gerçekleştirdik. Bu yatırımları yaparken, bir yandan da vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmek, hizmet kalitesini artırmak için de personelimize yönelik pek çok eğitimler düzenledik. Daha modern ve daha yaşanabilir bir Safranbolu için geliştirip hayata geçirdiğimiz projeler kadar, vatandaşlarımızın kurumdan aldığı hizmet kalitesini artırmak için düzenlediğimiz hizmet içi eğitimler, bizim en dikkat ettiğimiz konulardan biri. 2023 yılında da Safranbolu ve Safranbolu halkına en iyiyi, en kaliteliyi verebilmek adına eğitimlerimiz devam edecek” diye konuştu.