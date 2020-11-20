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Safranbolu Belediyesi simit ve maske dağıtımına devam ediyor

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, her hafta cuma günleri farklı bir camide simit ikramı ve maske dağıtımı yapıyor.

KARABÜK 20.11.2020, 14:44
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Safranbolu Belediyesi simit ve maske dağıtımına devam ediyor
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Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, her hafta cuma günleri farklı bir camide simit ikramı ve maske dağıtımı yapıyor.

Salgın nedeniyle yeni doğan bebek ziyaretleri, cenaze evleri taziye ziyaretleri gibi uygulamalara ara veren belediye vatandaşlara uzaktan destek olmayı sürdürüyor.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında her cuma farklı bir mahallenin camisinde vatandaşlarla buluşan ekipler burada istek, talep ve şikayetleri de kayıt altına alarak ilgili birimleri bilgilendiriyor. Bu hafta Tarihi Çarşı Köprülü Mehmet Paşa Camisi’nde cuma namazı çıkışı vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Kültürel bağların ve toplumsal dayanışmanın önemine değinen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, bu etkinlikte tek amaçlarının simit ikramı ve maske dağıtımı olmadığını ifade ederek, “Bu aynı zamanda belediyemizle vatandaşlarımızı buluşturma etkinliğidir, ayrıca daha ulaşılabilir bir belediye anlayışını da destekler nitelikte’’ Bizler belediyenin asıl görevlerinin yanı sıra vatandaşlarımızla diyalog halinde olabilecek uygulamaları hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm vatandaşlarımıza hayırlı cumalar diliyorum’’ dedi.
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