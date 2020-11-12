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Safranbolu Belediyesi ile TMMOB arasında işbirliği protokolü imzalandı
SAFRANBOLU BELEDİYESİ VE TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ (TMMOB) ANKARA ŞUBESİ KARABÜK TEMSİLCİLİĞİ ARASINDA ‘’SAĞLIKLI KENTLEŞME, NİTELİKLİ YAPILAŞMA, KÜLTÜREL, TARİHİ VE DOĞAL ÇEVRE DEĞERLERİNİN KORUNARAK GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ORTAK MESLEKİ DENETİM VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ’’ İMZALANDI.
KARABÜK 12.11.2020, 17:33
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Safranbolu Belediyesi ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ankara Şubesi Karabük Temsilciliği arasında ‘’Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak Mesleki Denetim ve Teknik İşbirliği Protokolü’’ imzalandı.
İmzalanan protokol ile; halka daha nitelikli teknik hizmet sunulabilmek mesleki ve teknik konularda işbirliği yaparak kurumlar ve odalar arası istişare sürecini kalıcı hale getirmek, kentin doğal kaynaklarının bulunması, işletilmesi, çevre ve tarihi değerlerin ayrıca kültürel mirasın korunması amaçlanıyor.Sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma faaliyeti için önemli bir adım atıldığını vurgulayan Belediye Başkanı Elif Köse, “Bu protokolle, mimarlık ve şehir planlaması ilgili mevzuata, bilimsel esaslara ve mesleki kurallara uygun olarak yapılacak. Bu mesleki denetim ve işbirliği protokolü toplum yararı doğrultusunda atılmış büyük bir adımdır. Bundan sonra, odalarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak sağlıklı kentleşmeye dönük işbirliği alanlarını zenginleştireceğiz. Belediyemizde uzun süredir yürütülen çalışmalarla bugün protokolle imza altına aldığımız karar, hizmet sunduğumuz halkımıza hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.