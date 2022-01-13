Safranbolu Belediyesi ekipleri kar yağışın karşı teyakkuzda

Safranbolu Belediyesi, ilçede kar yağışının tekrar başlaması üzerine tedbirlerini arttırdı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar birikintilerinin neden olabileceği aksaklıklara karşı araçlarını hazırladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, kar yağışı süresince 3 vardiya, 7/24 şeklinde pek çok personelle teyakkuzda olduğunu ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Daha önceki kar yağışında da belirttiğimiz üzere, mevsim şartları itibariyle bazı mahallelere araç girişlerinin ve çıkışlarının, yine minibüs ve otobüs güzergâhlarının, ana arterlerin tamamını işlek durumda tutmak için ekiplerimiz var güçleriyle çalışacaklar. 3 vardiya çalışacak olan personelimizle birlikte, 2 greyder, 2 kepçe, 2 tuz serpme kamyonu, 1 loder, 2 kamyon ve 1300 ton tuzlu malzeme ile kış şartlarına hazırız.” dedi.

Her mevsimin ayrı güzelliği olduğu gibi yine her mevsimin ayrı bir zorluğunun da olacağını ifade eden Başkan Köse, "Kış, Safranbolu’da ayrı bir güzellikte yaşanır. Bu güzelliklerin Safranbolulular ve ilçemizi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerimiz tarafından da fark edildiğini görmekteyiz. Tüm bunların yanı sıra, Safranbolu’da hayatın normal şekilde idame ettirilebilmesi için çalışmalarda aksaklığa müsaade etmeden hizmete devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.