Safranbolu Belediyesi buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor

Safranbolu Belediyesi ekipleri ilçede etkili olan kar yağışı sonrası yollar ile kaldırımlardaki buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, büyük araçları ile ana caddelerdeki ve mahalle aralarındaki yolları açarken, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ise buz tutan kaldırımları temizliyor. Ekiplerin ilçe genelindeki çalışmaları, kar yağışının ilk gününden bu yana hummalı bir şekilde sürüyor” ifadeleri kullanıldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, belediye olarak ellerindeki tüm imkanlarla vatandaşların mağdur olmaması için seferber olduklarını belirterek, “Safranbolulu hemşerilerimizin, günlük hayatlarını herhangi bir aksama olmadan devam ettirebilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.