Safranbolu Belediyesi bu yıl bin 200 ailenin giyim ihtiyacını karşıladı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde belediyenin kendi imkanları ile genişlettiği hayır çarşısı ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor.

Vatandaş odaklı sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket eden Safranbolu Belediyesi açılan hayır çarşısı ile birlikte bu yıl içerisinde bin 200 hanenin giyim ihtiyacını karşıladı. Yürütülen çalışmaların olumlu sonuçlar vermesinin kendilerini ziyadesi ile mutlu ettiğini ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Binamızın fiziki konumunun düzeltilmesinin ardından çok daha modern, daha fazla ihtiyaç malzemesinin toplanabilmesine ve vatandaşa ulaşabilmesine imkan sağlanmış oldu” dedi.

Yapılan çalışmalarla ilgi bilgi veren Başkan Köse, “Bu yıl içerisinde bin 200 hanenin giyim ihtiyacını karşıladık. Her ay düzenli olarak 222 ailemize nakdi yardım yapıyoruz. ‘Kış Gelmeden Sen Gel’ projesi ile 23 ton kömür dağıtımı yaptık. 9 bin 500 kişilik ihtiyaç sahiplerine yemek ulaştırdık. 620 adet kumanya dağıtımının yanı sıra, 35 hanemizin mobilya gibi ev eşyası ihtiyacını karşıladık. Bununla birlikte 15 adet palyatif durumda bulunan vatandaşlarımıza hasta yatağı verirken, 11 vatandaşımızın da tekerlekli sandalye ihtiyacını karşıladık. Safranbolu Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.